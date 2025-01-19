В одном из небольших двориков Симферополя подозрительно шумно. Ну точно, это же пчелиные слесари громко обсуждают работу и особенности строения канализации!Их работа далеко непростая: надо разбираться в различных материалах, инструментах, конструкциях, иметь хорошую память и изобретательность.