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Царьград

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США за май увеличили импорт российского мороженого в 15 раз

США за май увеличили импорт российского мороженого в 15 раз

В мае США увеличили импорт мороженого из России до 62,4 тысяч долларов, что более чем в 15 раз выше апрельских показателей.

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