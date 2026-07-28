Лукашенко призвал Россию развивать биотехнологии вместе с Белоруссией

Россия и Белоруссия должны совместно развивать биотехнологическую сферу. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорем Щеголевым, пишет БелТА.
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