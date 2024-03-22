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Макрон изрядно обогатил Россию: в последнее время Франция рекордно нарастила закупки нашего СПГ

Макрон изрядно обогатил Россию: в последнее время Франция рекордно нарастила закупки нашего СПГ

  Чуден Макрон при тихой погоде. То он Третью мировую затевает, а то он же – берёт и радостно бежит закупать у России рекордные объёмы СПГ.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Контролирует -не контролирует, но играет в свою игру. Называется она &quot;кто кого пересидит&quot;, добиваясь ослабления противника. Россия хочет пересидеть ЕС, в надежде на Лондон, которому это надо больше всех. Макрон хочет пересидеть Лондон: вдруг получится экономически стать сильнее его, и занять лидирующее место в Западной Европе. Поэтому Макрону надо затянуть развал ЕС, а Лондону ускорить. При этом Макрон должен делать вид, что он слушается Лондон. Вот что значит, француз, еще и хитрож..ый . Они все такие, хитрые, как женщины..
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8 час.
ИП
Игорь Петров
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