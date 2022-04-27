4:3 от «Сити» с «Реалом», ЦСКА еще борется за Кубок Гагарина, Россия – без ЧМ по хоккею, олимпийцы у Путина, блог Заремы на Sports.ru и другие новости

1. «Манчестер Сити» победил «Реал» (4:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы вела 2:0 уже к 11-й минуте, но дела «Мадрида» слегка поправили Карим Бензема (у него дубль) и Винисиус.

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