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Слоны — мастера дипломатии: как гиганты общаются на языке жестов

Слоны — мастера дипломатии: как гиганты общаются на языке жестов

Представьте: вы стоите на узкой тропе, а рядом огромный слон, который явно не хочет уступать дорогу. Что делать? У африканских саванных слонов есть ответ — они общаются на языке жестов, и это не просто случайные движения, а настоящая дипломатия.

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