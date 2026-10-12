Слоны — мастера дипломатии: как гиганты общаются на языке жестов

Представьте: вы стоите на узкой тропе, а рядом огромный слон, который явно не хочет уступать дорогу. Что делать? У африканских саванных слонов есть ответ — они общаются на языке жестов, и это не просто случайные движения, а настоящая дипломатия.
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