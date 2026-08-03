Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 115 подписчиков

Сборная России выступит под национальным флагом на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

Сборная России выступит под национальным флагом на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

С 2 по 9 августа 2026 года сборная Всероссийской федерации зимнего плавания примет участие в Кубке мира по зимнему плаванию, который пройдет в Аргентинской Республике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии