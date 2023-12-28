День спасателя – это праздник настоящих героев, готовых прийти на помощь всем, кто оказался в беде. Так, в честь праздника, 27 декабря в Культурно-деловом центре прошла торжественная церемония награждения сотрудников МЧС Росси по ЯНАО и праздничный концерт.