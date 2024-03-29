РЭО разработал концепцию по минимизации отходов в России

Российский экологический оператор разработал проект Концепции по минимизации образования отходов в Российской Федерации, включающий в себя продление жизненного цикла товаров, сокращение объемов просрочки, введения навыков мелкого ремонта на уроках труда в школах и шеринг среди граждан.
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