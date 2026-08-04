Правительство ЯНАО представило доклад о развитии региона до 2030 года

Правительство ЯНАО представило ежегодный доклад об устойчивом развитии региона. Основные достижения: переселение 62 тысяч человек из аварийного жилья, строительство 30 медучреждений с 2018 года и программы для Арктики.
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