Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 571 подписчик

Правительство ЯНАО представило доклад о развитии региона до 2030 года

Правительство ЯНАО представило доклад о развитии региона до 2030 года

Правительство ЯНАО представило ежегодный доклад об устойчивом развитии региона. Основные достижения: переселение 62 тысяч человек из аварийного жилья, строительство 30 медучреждений с 2018 года и программы для Арктики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии