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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игонин о новом лимите: «Зенит» больше всех пострадал, почти все его лидеры – это иностранцы. Эта мера может помешать команде в борьбе за чемпионство»

Алексей Игонин оценил влияние нового лимита на легионеров на перспективы «Зенита». «Зенит» больше всех пострадал из-за нового лимита на легионеров.

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