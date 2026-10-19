Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди считает, что прогресс « Ред Булл » в работе с двигателем и наличие в штабе высококлассных инженеров из «Хонды» стало одним из факторов, благодаря которым Макс Ферстаппен решил продлить контракт с австрийской командой.