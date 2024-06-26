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Зарплаты IT-специалистов в России растут, но дефицит кадров сохраняется Несм...

Зарплаты IT-специалистов в России растут, но дефицит кадров сохраняется Несм...

Зарплаты IT-специалистов в России растут, но дефицит кадров сохраняетсяНесмотря на увеличение числа IT-специалистов в России и рост заработной платы на 18 % по сравнению с прошлым годом, отрасль испытывает острую нехватку опытных кадров, таких как тимлиды (team lead) и сеньоры (senior).

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