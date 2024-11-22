Мероприятия в честь Дня матери пройдут в столице

В предстоящие выходные в Москве пройдет множество мероприятий, посвященных Дню матери. Более 150 событий, организованных подведомственными Департаменту культуры учреждениями, позволят москвичам провести время с пользой и интересом.
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