Дочь Джонни Деппа стала героиней нового номера журнала HommeGirls. 27-летняя Лили-Роуз снялась для обложки в комплекте Chanel из топа и мини-юбки с морскими мотивами, а в рамках фотосессии примерила винтажные платья — в том числе полупрозрачное с корсетом и ярко-оранжевое с меховой отделкой.