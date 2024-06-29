Как избежать ошибок при установке инсталляции для подвесного унитаза

Подвесной унитаз становится все популярнее, постепенно вытесняя традиционные напольные модели. В статье мастер сантехник расскажет, как не допустить ошибок при установке инсталляции для подвесного унитаза.
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