Результаты Skate Canada на Гран-при по фигурному катанию 29 октября 2022 года

С 28 по 30 октября в канадской Миссисоге пройдет второй этап серии Гран-при по фигурному катанию. Результаты второго дня на Skate Canada 29 октября 20:15 — женщины, произвольная программа Ринка Ватанабе (Япония) – 134,32 Старр Эндрюс (США) – 126,57 Рика Кихира (Япония) – 125,06 Ю Ен (Южная Корея) – 125,05 Юхана Юкой (Япония) – 123,86 Линдси Торнгрен (США) – 120,93 Ава Марие Циглер (США) – 120,27 Нина Петрыкина (Эстония) – 119,66 Маделин Скизас (Канада) – 112,69 Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 105,74 Габриэль Дэйлман (Канада) – 104,96 Элишка Бржезинова (Чехия) – 103,89 Итоговое положение у женщин Ринка Ватанабе (Япония) – 197,59 Старр Эндрюс (США) – 191,26 Ю Ен (Южная Корея) – 190,15 Ава Марие Циглер (США) – 186,76 Рика Кихира (Япония) – 184,33 Нина Петрыкина (Эстония) – 181,34 Маделин Скизас (Канада) – 180,59 Юхана Юкой (Япония) – 178,73 Линдси Торнгрен (США) – 176,09 Габриэль Дэйлман (Канада) – 171,61 Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 160,96 Элишка Бржезинова (Чехия) – 159,03 22:25 — танцы на льду, произвольный танец Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 128,47 Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 125,38 Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 119,55 Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 118,06 Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 114,48 Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 108,29 Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 97,18 Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 92,24 Молли Сезанек – Егор Егоров (США) – 89,39 Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 88,46 Итоговое положение у танцевальных пар Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 215,70 Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 209,18 Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 195,49 Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 194,19 Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 189,07 Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 179,14 Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 166,06 Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 159,92 Молли Сезанек – Егор Егоров (США) – 150,79 Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 146,49 30 октября 01:00 — пары, произвольная программа Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 138,63 Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 119,52 Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 119,09 Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 114,67 Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 108,44 Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 101,25 Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 100,66 Итоговое положение у пар Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 212,02 Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 186,48 Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 186,18 Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 175,49 Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 164,14 Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 153,50 Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 152,09 Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – снялись 02:45 — мужчины, произвольная программа Шома Уно (Япония) – 183,17 Као Миура (Япония) – 171,23 Киган Мессинг (Канада) – 171,03 Маттео Риццо (Италия) – 169,85 Стивен Гоголев (Канада) – 152,70 Лукас Бричги (Швейцария) – 148,08 Александр Селевко (Эстония) – 145,74 Камден Пулкинен (США) – 143,99 Джимми Ма (США) – 142,66 Денис Васильев (Латвия) – 128,44 Конрад Орзел (Канада) – 125,73 Итоговое положение у мужчин Шома Уно (Япония) – 273,15 Као Миура (Япония) – 265,29 Маттео Риццо (Италия) – 251,03 Киган Мессинг (Канада) – 250,72 Камден Пулкинен (США) – 219,06 Лукас Бричги (Швейцария) – 212,43 Стивен Гоголев (Канада) – 210,64 Александр Селевко (Эстония) – 206,11 Джимми Ма (США) – 204,39 Денис Васильев (Латвия) – 197,45 Конрад Орзел (Канада) – 195,42 .