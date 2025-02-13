Сезон электросамокатов планируют открыть в Омске 1 апреля - если позволит погода. Об этом сообщил мэр Шелест.
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Сезон электросамокатов планируют открыть в Омске 1 апреля - если позволит погода. Об этом сообщил мэр Шелест.