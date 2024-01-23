В Петербурге пьяный водитель на изношенных шинах обвиняется в ДТП с пострадавшими

В результате аварии серьёзные травмы получили два пассажира. Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего петербуржца, который стал виновников ДТП с двумя пострадавшими.
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