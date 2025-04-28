Таинственные саркофаги в Антарктиде: ученые столкнулись с необъяснимым

При вскрытии одного из саркофагов был найден цилиндр с символами, напоминающими руны.Исследования группы ученых, занятых изучением загадочных черных саркофагов, найденных в Антарктиде, привели к обнаружению тревожного сигнала, предупреждающего об опасности.
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