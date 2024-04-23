Сочинский хлебокомбинат объяснил наличие волос в  своей продукции

Сочинский хлебокомбинат объяснил наличие волос в своей продукцииВ последние несколько дней многие покупатели обнаружили волосы в городских булках и нарезных батонах производства Сочинского хлебокомбината.
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