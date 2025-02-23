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Глава СвДП Линднер объявил, что уходит из политики после провала на выборах

Глава СвДП Линднер объявил, что уходит из политики после провала на выборах

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП), бывший глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил в социальной сети X, что уходит из политики после провала либералов на досрочных выборах в бундестаг.

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