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От детских драм и траура на свадьбе до успеха: почему Ляйсан Утяшеву критикуют в Сети

От детских драм и траура на свадьбе до успеха: почему Ляйсан Утяшеву критикуют в Сети

Ляйсан Утяшева давно стала одной из главных героинь светской хроники. Сегодня у неё есть всё, что принято связывать с успехом: уютный дом на Рублёвке, двое детей, счастливый брак с Павлом Волей и крупные телепроекты.

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