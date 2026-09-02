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Захарова: Россия не получила от США запрос на агреман для нового посла

Захарова: Россия не получила от США запрос на агреман для нового посла

Россия до сих пор не получила от Вашингтона запрос на агреман для нового посла США. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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