Проректор ГУМРФ имени адмирала Макарова пострадал в ДТП в Петербурге

t.me/Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Проректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Роман Кузнецов пострадал в результате ДТП в Петербурге.
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