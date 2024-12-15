В Германии предложили сделать исключение для сирийских беженцев

Сделать исключение для сирийских беженцев, которые хотят съездить в Сирию, чтобы помочь с «формированием демократического правительства», призвала представитель партии «Зеленые» по иностранным делам в парламенте ЕС Ханна Нойманн, 15 декабря пишет немецкая медиагруппа Funke.