В Германии предложили сделать исключение для сирийских беженцев

Сделать исключение для сирийских беженцев, которые хотят съездить в Сирию, чтобы помочь с «формированием демократического правительства», призвала представитель партии «Зеленые» по иностранным делам в парламенте ЕС Ханна Нойманн, 15 декабря пишет немецкая медиагруппа Funke.
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