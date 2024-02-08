Общественные наблюдатели проследят за прозрачностью предстоящих выборов в Крыму

Более 3 тысяч общественных наблюдателей будут следить за выборами президента в республике. Об этом сообщил председатель Крымского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов Россия» Одиссей Пипия.
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