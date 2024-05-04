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«Скатертью дорога, клоун-женоненавистник». Ник Райт раскритиковал Патрика Беверли за инциденты в Индианаполисе

«Я наблюдал весь путь, который прошел Патрик, и хочу пройти по нему снова – специально для зрителей, потому что это неловко, как и все, что произошло прошлым вечером.

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