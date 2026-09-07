Елена Малышева объявила о применении ИИ для создания баз данных о геноциде советских граждан. Более 8 млн человек стали жертвами, и каждый русский помнит об этом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- G NYT: США предлага...
- G "Терпение лопнуло...
- ВВ Релоканты выкатил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым