Российские спасатели на Камчатке дошли до точки, где может находиться Ан-2

Спасатели МЧС России продолжают работу на месте, где, предположительно, пропал вертолет Ан-2. Подробности сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
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