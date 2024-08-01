Сбербанк сообщил, что с 1 августа все владельцы банковских карт останутся без рубля Юлия ЧелкановаСегодня Сбербанк, крупнейший банк в России, представил революционную новинку для всех держателей своих банковских карт.
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