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  • Светлана Зуева
    Никаких переговоров! Пока не возьмем Одессу и Николаев,а штаты пусть плачут в платочек,а то Аляска вернется к родным ...Америка готовится...
  • Светлана Зуева
    👍Америка готовится...
  • Eduard
    Совсем чужое со своим путают наглецы!Америка готовится...

Сбербанк сообщил, что с 1 августа все владельцы банковских карт останутся без рубля

Сбербанк сообщил, что с 1 августа все владельцы банковских карт останутся без рубля

Сбербанк сообщил, что с 1 августа все владельцы банковских карт останутся без рубля Юлия ЧелкановаСегодня Сбербанк, крупнейший банк в России, представил революционную новинку для всех держателей своих банковских карт.

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Eduard
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