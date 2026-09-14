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Проект "Дресс-код чемпионов" принес "Чемпионату" и Looky награду G8

Проект "Дресс-код чемпионов" принес "Чемпионату" и Looky награду G8

Кейс спортивного портала «Чемпионат», входящего в Rambler&Co, и российской социальной сети Looky стал лауреатом премии G8 Creative Awards 2026.

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