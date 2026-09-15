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Испытания украинских дронов-перехватчиков закончились провалом — Reuters

Испытания украинских дронов-перехватчиков закончились провалом — Reuters

Испытания новых украинских дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими реактивными БПЛА, провалились, 15 сентября сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

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