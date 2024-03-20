Что делать, если ребенок спит только на руках

Ребенок должен уметь спать самостоятельно, ведь родителям тоже нужна передышка. источник: Freepik Многим родителям знакома эта проблема – новорожденный засыпает и крепко спит только пока его держишь на ручках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии