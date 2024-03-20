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Что делать, если ребенок спит только на руках

Что делать, если ребенок спит только на руках

Ребенок должен уметь спать самостоятельно, ведь родителям тоже нужна передышка. источник: Freepik Многим родителям знакома эта проблема – новорожденный засыпает и крепко спит только пока его держишь на ручках.

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