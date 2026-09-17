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Пятый канал

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ФСБ задержала жителя Севастополя за контрабанду оружия на Украину

ФСБ задержала жителя Севастополя за контрабанду оружия на Украину

Житель Севастополя, гражданин России 1979 года рождения, задержан в Московском регионе по подозрению в государственной измене.

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