Что показывает свежий обзор рисков от ЦБ

Банк России опубликовал июльский Обзор рисков финансовых рынков, данных в обзоре стало еще меньше – теперь пропали данные по валютной структуре внешнеторговых расчетов, но интересное все же есть: Продажи валюты крупнейшими экспортерами сократились до $12 млрд после $14.