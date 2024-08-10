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Новости экономики России

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Что показывает свежий обзор рисков от ЦБ

Что показывает свежий обзор рисков от ЦБ

Банк России опубликовал июльский Обзор рисков финансовых рынков, данных в обзоре стало еще меньше – теперь пропали данные по валютной структуре внешнеторговых расчетов, но интересное все же есть:  Продажи валюты крупнейшими экспортерами сократились до $12 млрд после $14.

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