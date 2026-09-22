Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр опроверг заявления Киева о достижении договоренностей между компанией "Нафтогаз Украины" и венгерским концерном MOL по строительству хранилища для украинских стратегических запасов нефти на территории Венгрии, передает газета Nеpszava .