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Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет

Мадьяр осадил Киев: украинского нефтехранилища в Венгрии не будет

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр опроверг заявления Киева о достижении договоренностей между компанией "Нафтогаз Украины" и венгерским концерном MOL по строительству хранилища для украинских стратегических запасов нефти на территории Венгрии, передает газета Nеpszava .

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