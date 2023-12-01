В Гвинее-Бисау нацгвардия попыталась освободить из под стражи неназванного министра

Согласно информации агентства Агентство AFP звуки стрельбы были услышаны на юге города Бисау. Также сообщается о том, что бойцы Национальной гвардии Гвинеи-Бисау предприняли попытку освобождения некоего министра, который был задержан ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии