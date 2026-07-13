Точка входа: почему арт-бизнес привлекает профессионалов из других сфер

Почему специалисты уходят из корпораций в арт-бизнес, какие карьерные возможности открывает современное искусство и какие навыки востребованы в индустрии? Наталья Томашевская, куратор образовательных программ в Московской школе современного искусства (MSCA), генеральный директор креативного агентства BTWN делится своим мнением и рассказывает, как начать карьеру в культурной индустрии.