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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марлон Вера: «Теперь Чимаеву нельзя отказать в титульнике»

«Теперь Чимаеву нельзя отказать в титульнике», – написал в соцсетях боец UFC Марлон Вера. Напомним, Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера болевым приемом в соглавном бою UFC 308.

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