Политик в соцсети резко высказался о европейских дипломатах. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил выслать из РФ послов стран ЕС за отказ принять приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о встрече.
Медведев призвал «выгнать из РФ» послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым
Комментарии
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Strannik Mr
Это всё слова, слова, слова... Надо действовать, а не призывать и говорить. Заднеприводные понимают только силу действия. Через хороший поджопник, до них всё сразу дойдёт!
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12 час.
Владимир Елкин
Медведев прав, но...опять закончится "ля-ля"? Если послы не хотят быть дипломатами и решать вопросы за столом переговоров, то на хрена России нужны такие послы? Объявить нежелательными персонами и в 24 часа выгнать на родину.
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11 час.
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