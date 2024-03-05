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Медведев призвал «выгнать из РФ» послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым

Медведев призвал «выгнать из РФ» послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым

Политик в соцсети резко высказался о европейских дипломатах. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил выслать из РФ послов стран ЕС за отказ принять приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о встрече.

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Комментарии
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Strannik Mr
Это всё слова, слова, слова... Надо действовать, а не призывать и  говорить. Заднеприводные понимают только силу действия. Через хороший поджопник, до них всё сразу дойдёт!
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12 час.
Владимир Елкин
Медведев прав, но...опять закончится &quot;ля-ля&quot;? Если послы не хотят быть дипломатами и решать вопросы за столом переговоров, то на хрена России нужны такие послы? Объявить нежелательными персонами и в 24 часа выгнать на родину.
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11 час.

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