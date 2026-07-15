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Дарио Дрежняк вернулся в «Задар»

28-летний форвард Дарио Дрежняк (202) вернулся в хорватский «Задар». Баскетболист уже выступал за клуб с 2021 по 2024 год, после чего поиграл в Италии и Испании.

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