Дочка Виктории Дайнеко сделала ей любимый макияж (видео)

38-летняя певица Виктория Дайнеко решила дать своей дочери возможность попрактиковаться в макияже. Девочка ловко справлялась с кисточками и косметикой, а сама артистка осталась довольна результатом работы юного визажиста.
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