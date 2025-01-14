Медвежий угол
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Медвежий угол

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Абхазский синдром: Россия даст льготные кредиты местным бизнесменам, так и не получив благодарности за свет, деньги и бензин

Абхазский синдром: Россия даст льготные кредиты местным бизнесменам, так и не получив благодарности за свет, деньги и бензин

БлокнотРУ Судя по новостям из непризнанной республики, у кого-то в правительстве РФ развился «абхазский синдром».

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Комментарии
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Добрый Кот
Не ну а чё:есть у Абхазии возможность иметь Россию в очко-пусть имеет. Какой дурак откажется от халявных денег от лоховой страны. Не удивлюсь, если наши полудурки из правительства по-тихому и часть российских земель отдадут на которые претендует Абхазия.
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5 час.
Сергей Трофимов
в правительстве России явно есть предатели России поэтому они врагам России дают то что самим россиянам требуется
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4 час.
Лариса Const
Везде враги, просто мерзко!
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3 час.

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