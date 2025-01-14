Абхазский синдром: Россия даст льготные кредиты местным бизнесменам, так и не получив благодарности за свет, деньги и бензин

Добрый Кот

Не ну а чё:есть у Абхазии возможность иметь Россию в очко-пусть имеет. Какой дурак откажется от халявных денег от лоховой страны. Не удивлюсь, если наши полудурки из правительства по-тихому и часть российских земель отдадут на которые претендует Абхазия.