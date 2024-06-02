В ХМАО перекупы из-под полы торгуют автомобильными номерами

В ХМАО появился черный рынок продажи автомобильных номеров с красивыми цифрами. В соцсети «Вконтакте» работает десяток сообществ, которые предлагают приобрести «элитный» автомобильный номер югорским автомобилистам.
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