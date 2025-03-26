Почти 5 миллионов иностранцев получили медицинскую помощь в России в 2024 году

Наиболее востребованными у пациентов были диагностические осмотры По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 2024 году медицинскую помощь в России получили более 4,7 млн иностранных граждан.
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