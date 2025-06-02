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Ценой жизни: погибшие машинисты поезда в Брянской области предотвратили массовую трагедию

Ценой жизни: погибшие машинисты поезда в Брянской области предотвратили массовую трагедию

Трагедия, случившаяся 31 мая в Брянской области, могла обернуться огромными жертвами, если бы не самоотверженность машиниста.

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