Рябков: контакты РФ и США приоткрыли окно возможностей для сосуществования стран

РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров Состоявшиеся контакты России и США приоткрыли окно возможностей для перехода к неконфронтационному сосуществованию двух стран и являются началом длительного процесса по восстановлению отношений, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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