Рябков: контакты РФ и США приоткрыли окно возможностей для сосуществования стран

РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров Состоявшиеся контакты России и США приоткрыли окно возможностей для перехода к неконфронтационному сосуществованию двух стран и являются началом длительного процесса по восстановлению отношений, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.