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Qualcomm Snapdragon X Elite сравнили с Intel Core Ultra 7 155H Прошедшее сравнение между 12-ядерным ...

Qualcomm Snapdragon X Elite сравнили с Intel Core Ultra 7 155H Прошедшее сравнение между 12-ядерным ...

Qualcomm Snapdragon X Elite сравнили с Intel Core Ultra 7 155HПрошедшее сравнение между 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X Elite и Intel Core Ultra 7 155H в различных тестах показало значительное преимущество в пользу процессора от Qualcomm.

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