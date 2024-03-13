Qualcomm Snapdragon X Elite сравнили с Intel Core Ultra 7 155H Прошедшее сравнение между 12-ядерным ...

Qualcomm Snapdragon X Elite сравнили с Intel Core Ultra 7 155HПрошедшее сравнение между 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X Elite и Intel Core Ultra 7 155H в различных тестах показало значительное преимущество в пользу процессора от Qualcomm.
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