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Русская весна

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Кубанские артиллеристы накрыли позицию украинского минометного расчета (ВИДЕО)

Кубанские артиллеристы накрыли позицию украинского минометного расчета (ВИДЕО)

Кубанские артиллеристы накрыли позицию украинского минометного расчета. Одним ударом высокоточного боеприпаса уничтожена минометная точка ВСУ, с которой боевики пытались вести огонь в сторону наших войск.

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