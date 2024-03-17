Кубанские артиллеристы накрыли позицию украинского минометного расчета (ВИДЕО)

Кубанские артиллеристы накрыли позицию украинского минометного расчета. Одним ударом высокоточного боеприпаса уничтожена минометная точка ВСУ, с которой боевики пытались вести огонь в сторону наших войск.
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